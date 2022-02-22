Тюменцев агитируют служить по контракту у границ с Украиной

Жителям Тюменской области рассылают письма с предложением о службе по контракту. Информация об этом появилась в telegram-канале "Тюмень Активная", передает корреспондент Накануне.RU.

В сообщении говорится, что якобы людей агитируют начать службу в Воронежской и Белгородской областях - на границе с Украиной. Также сообщается, что "возможна служба за границей". Комплектуются должности рядового, сержантского состава. Отбор ведется из числа граждан, пребывающих в запасе или ранее не служивших, имеющих высшее или среднее профессиональное образование

Военным обещают заработок от от 37 тыс. до 60 тыс. руб. в зависимости от должности и звания.

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