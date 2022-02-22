22 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
полиция, погоня (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В Новой Ляле полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным шумахером

В минувшие выходные на трассе "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" неизвестный устроил погоню с участием полиции, которой пришлось применить оружие для остановки шумахера.

Как сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель был пьян и неоднократно превышал скорость, выезжая на встречную полосу и делая опасные маневры на скорости 180 км/ч, из-за чего сотрудникам ГИБДД и пришлось стрелять по колесам.

"Неоднократно сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорящего устройства патрульного автомобиля призывали водителя остановиться, но водитель требования полицейских игнорировал. Предупредив правонарушителя, а также сделав предупредительный выстрел в воздух, один из инспекторов прямо на ходу начал стрелять по колесам "Ниссан", - добавили в УГИБДД.

Нарушителем ПДД оказался 23-летний водитель, который находился в салоне авто вместе с пассажиркой. Выяснилось, что ранее парень уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Сотрудниками ГИБДД составлен административный материал по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ за вождение без прав и по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ за отказ остановиться. Также свердловчанину грозит уголовная ответственность, поскольку он уже во второй раз был замечен за вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: полиция, ГИБДД, Новая Ляля, погоня, стрельба, шумахер



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