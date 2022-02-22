МВД: в Екатеринбурге наблюдается рост подростковой преступности

В Екатеринбурге растет число преступлений, совершаемых подростками. Об этом в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами городской думы рассказал глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров.

По его словам, за прошлый год полиции не удалось кардинально снизить уровень преступности среди отдельных категорий.

"Например, на протяжении года наблюдается рост подростковой преступности: всего подростками совершено 486 преступлений. При этом среди несовершеннолетних отмечен рост повторной преступности. Профилактические мероприятия, проводимые с ними, не принесли должного результата", - признал полковник Озеров.

Он отметил, что есть четыре подростка, которые по совокупности совершили около 100 преступлений.

"В основном это преступления имущественного характера – кражи товаров из магазинов, кражи велосипедов", - добавил глава МВД.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге пятеро подростков-мигрантов жестоко избили женщину-педагога и ее дочь. Задержали только двоих нападавших. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что данные молодые люди могут быть причастны к ряду аналогичных преступлений.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что в полиции Екатеринбурга не хватает сотрудников. По словам Игоря Озерова, некомплект личного состава составляет почти 20%.