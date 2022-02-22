Санкции ЕС против России предусматривают остановку сертификации "Северного потока-2"

Пакет санкций, подготовленный Евросоюзом на случай вторжения России в Украину, включает меры, направленные против проекта "Северный поток-2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, санкции предусматривает остановку сертификации газопровода. В то же время он не сообщил, будут ли эти санкции распространены на текущую ситуацию с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР и вводом войск РФ на территорию Донбасса.