22 Февраля 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк, мобилизация (2022) | Фото: Накануне.RU

ДНР и ЛНР предоставили России право строительства военных баз на своей территории

ДНР и ЛНР предоставляют России право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. Об этом говорится в текстах договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанных накануне в Кремле президентом РФ и главами республик.

В статье 5 говорится о том, что "каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории". При этом условия и порядок реализации такого права будут определяться отдельными соглашениями в каждом конкретном случае.

Также стороны заключат отдельные соглашения о военном партнерстве.

В пояснительной записке к проекту федерального закона о ратификации Договора сказано, что он создает правовую основу для пребывания на территории ДНР и ЛНР российских военных, что необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности сторон. Также документ предусматривает совместную охрану государственной границы республик.

В части безопасности наиболее важными являются положения о том, что стороны будут принимать все доступные меры для устранения угроз и противодействия актам агрессии, не будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них.

Теги: ДНР, ЛНР, военные базы



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