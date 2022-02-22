22 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

На Южном Урале мужчина расстрелял двух сотрудников РЖД

В Карталах мужчина расстрелял двух работников железнодорожной станции. Один человек погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вечером 21 февраля на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ РЖД у входа в административное здание была убита 35-летняя работница железнодорожной станции Карталы и тяжело ранен в область головы мастер Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Мужчина госпитализирован.

Подозреваемый задержан. По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве. Мужчина стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: убийство, ружье, уголовное дело,



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