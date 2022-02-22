На Южном Урале мужчина расстрелял двух сотрудников РЖД

В Карталах мужчина расстрелял двух работников железнодорожной станции. Один человек погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вечером 21 февраля на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ РЖД у входа в административное здание была убита 35-летняя работница железнодорожной станции Карталы и тяжело ранен в область головы мастер Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Мужчина госпитализирован.

Подозреваемый задержан. По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве. Мужчина стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.