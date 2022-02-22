22 Февраля 2022
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Общество В России
самоед собака (2014) | Фото: Накануне.RU

Законопроект о штрафах за плохое содержание домашних животных внесен в Госдуму

Депутаты Московской облдумы внесли в Госдуму законопроект о наказании за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Соответствующая статья может появиться в Кодексе об административных правонарушениях, пишут "Известия".

Проект предполагает введение штрафов за превышение предельного количества питомцев, их плохое содержание, небезопасный выгул и отказ хозяев убирать за животными на территориях общего пользования. Взыскания составят от 500 до 1,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Инициативу одобрили в комитете по экологии, ресурсам и охране окружающей среды. По данным газеты, в первом чтении законопроект могут принять в марте.

Ранее сообщалось, что введение обязательной маркировки домашних животных планируется в России. Минсельхоз подготовит соответствующие поправки в законопроект об обязательной маркировке и учете животных ко второму чтению.

Как отметил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, новую норму очень ждут владельцы домашних животных, так как в случае принятия закона будет легче найти потерявшихся питомцев. Кроме того, можно будет привлечь к ответственности хозяев, которые избавляются от животных, выбрасывая их на улицу.

Теги: штрафы, домашние животные, госдума



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