Пушилин и Пасечник поздравили народ Донбасса с признанием ДНР и ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин обратились к землякам с поздравлением по поводу признания Россией независимости республик.

Пасечник отметил, что Донбассу ничего не оставалось, кроме как обратиться к России, для которой "мы не просто "ОРДЛО", как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду".

По словам Пушилина, этот момент навсегда войдет в историю как восстановление справедливости и правды.

Оба лидера выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину, подписавшему соответствующие указы. Согласно документам, Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе.