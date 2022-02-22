22 Февраля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Андрей Козенко (2018) | Фото: dan-news.info

Пушилин и Пасечник поздравили народ Донбасса с признанием ДНР и ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин обратились к землякам с поздравлением по поводу признания Россией независимости республик.

Пасечник отметил, что Донбассу ничего не оставалось, кроме как обратиться к России, для которой "мы не просто "ОРДЛО", как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду".

По словам Пушилина, этот момент навсегда войдет в историю как восстановление справедливости и правды.

Оба лидера выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину, подписавшему соответствующие указы. Согласно документам, Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе.

Теги: ДНР, ЛНР



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