В полиции Екатеринбурга не хватает сотрудников. Некомплект – почти 20%

Некомплект сотрудников в полиции Екатеринбурга составляет почти 20%. Об этом в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами городской думы заявил глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров.

По его словам, на данный момент численность гарнизона уральской столицы утверждена на уровне 4 тысячи 922 сотрудника.

"Некомплект составляет 19,7%, в численном составе – это 972 сотрудника. Вот такая ситуация у нас с некомплектом", - сообщил полковник Озеров.

Депутат Виктор Сомиков выразил опасение, что это может сказаться на безопасности горожан.

"Не хочу, как это называется в народе, "каркать". Но в связи с непростой экономической ситуацией прослеживается увеличение количества правонарушений, в частности, мошенничеств, краж. При таком некомплекте как будем справляться-то?", - спросил у силовика депутат.

Глава МВД ответил, что в целом ситуация под контролем.

"Весь личный состав, мы работаем, стараемся укомплектоваться. Всех молодых людей, которые заканчивают обучение, мы приглашаем на работу. Работаем с военкоматами и по другим направлениям", - заверил Игорь Озеров.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге задержали подозрительных мужчин в полицейской форме. Выяснилось, что к МВД они не имеют никакого отношения и могли делать закладки с наркотиками.