В полиции Екатеринбурга не хватает сотрудников. Некомплект – почти 20%

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
полиция, полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

В полиции Екатеринбурга не хватает сотрудников. Некомплект – почти 20%

Некомплект сотрудников в полиции Екатеринбурга составляет почти 20%. Об этом в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами городской думы заявил глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров.

По его словам, на данный момент численность гарнизона уральской столицы утверждена на уровне 4 тысячи 922 сотрудника.

"Некомплект составляет 19,7%, в численном составе – это 972 сотрудника. Вот такая ситуация у нас с некомплектом", - сообщил полковник Озеров.

Депутат Виктор Сомиков выразил опасение, что это может сказаться на безопасности горожан.

"Не хочу, как это называется в народе, "каркать". Но в связи с непростой экономической ситуацией прослеживается увеличение количества правонарушений, в частности, мошенничеств, краж. При таком некомплекте как будем справляться-то?", - спросил у силовика депутат.

ППС, полиция(2021)|Фото: Накануне.RU

Глава МВД ответил, что в целом ситуация под контролем.

"Весь личный состав, мы работаем, стараемся укомплектоваться. Всех молодых людей, которые заканчивают обучение, мы приглашаем на работу. Работаем с военкоматами и по другим направлениям", - заверил Игорь Озеров.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге задержали подозрительных мужчин в полицейской форме. Выяснилось, что к МВД они не имеют никакого отношения и могли делать закладки с наркотиками.

Теги: полиция, некомплект, сотрудники, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4339

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети