22 Февраля 2022
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форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Санкции, угрозы, политическое давление, все это мы проходили, у нас крепкие нервы, - Медведев

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик было сложным, но единственно возможным, Россия не могла их бросить, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Будут санкции, угрозы, политическое давление, все это мы проходили и давно перестали бояться, у нас крепкие нервы", - полагает Медведев.

Он ждет, что рано или поздно российские оппоненты "сами придут с просьбой вернуться за стол переговоров".

 "В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо, и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", — сказал Медведев.

"Указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР - решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов - интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой - безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тысяч граждан России. Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить", - заключает зампред СБ РФ.

Теги: дмитрий медведев, санкции, признание независимости, давление, лнр, днр



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