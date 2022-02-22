22 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
эвакуация, Донецк, Луганск, ДНР, ЛНР (2022) | Фото: mchs.gov.ru

Украинские войска утром обстреляли территорию ДНР и ЛНР

Более 50 крупнокалиберных артиллерийских снарядов и мин выпущено сегодня утром украинскими войсками по территории ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.

Под обстрел попали Старомихайловка, Дзержинское, Ленинское. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В ЛНР за сутки обстрелами были повреждены 14 домов, пострадал мирный житель.

Вчера президент РФ Владимир Путин родписал указы о признании ДНР и ЛНР. Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе.

Теги: ДНР, ЛНР, обстрел



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