Украинские войска утром обстреляли территорию ДНР и ЛНР

Более 50 крупнокалиберных артиллерийских снарядов и мин выпущено сегодня утром украинскими войсками по территории ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.

Под обстрел попали Старомихайловка, Дзержинское, Ленинское. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В ЛНР за сутки обстрелами были повреждены 14 домов, пострадал мирный житель.

Вчера президент РФ Владимир Путин родписал указы о признании ДНР и ЛНР. Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе.