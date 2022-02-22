22 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Зеленский в обращении к народу заявил, что Украина "ничего никому не отдаст"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Он заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, границы останутся такими же, несмотря на действия Москвы. Он также заявил, что у Киева есть поддержка зарубежных партнеров.

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены", - сказал Зеленский в своей речи.

"Сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 - другая страна, другая армия. Одна цель - мир в Украине. Слава Украине!", - заключил украинский лидер.

Добавим, МИД Украины обвинил Россию в "нарушении целостности страны". В Киеве добавили, что Россия якобы таким образом нарушила международное право, а также Устав ООН, пишет Regnum.

Ранее стало известно, что срочное заседание Совбеза ООН запланировано на 5:00 22 февраля.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании суверенитета республик Донбасса, в результате чего были подписаны соответствующие указы. Из них также следует, что Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе. В ночь на 22 февраля военная техника начала заходить в Донбасс.

О признании Путин объявил в обращении к россиянам и попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками. Киевские власти он призвал прекратить боевые действия.

Теги: зеленский, украина, днр, лнр



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