Володин – о решении Путина: "Санкции в любом случае будут приняты"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин готовится к сегодняшнему заседанию парламента, которое, по его словам, "будет очень ответственным для депутатов".

"Будем рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками", - анонсировал председатель палаты повестку дня в Госдуме.

Он полагает, что признание независимости ЛНР и ДНР "было единственным выходом" в ситуации, "когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома".

"Наша страна на протяжении долгого времени добивалась от Украины, чтобы Минские договорённости выполнялись. Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса. США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. Европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Он также считает, что санкции "в любом случае будут приняты".

"Соединённым Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать всё, чтобы затормозить развитие нашей страны", - полагает спикер Госдумы.

Стоит отметить, что в комментариях к посту Володина (которых менее чем за час набралось более 2 тыс.) нет единодушия. Одни пользователи радуются и благодарят Путина, другие полагают, что этот шаг ведет к дальнейшему обнищанию россиян, при этом никак не решает ни конфликт с Украиной, ни проблему расширения НАТО на восток.