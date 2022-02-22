22 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Копейске третьеклассники избили девочку

Жительница Копейска рассказала в соцсетях, что ее дочь, которая учится в третьем классе, избили одноклассники.

Инцидент произошел 16 февраля у школы №43 в поселке Кадровик. По словам женщины, ее дочь избили одноклассники, после этого она восемь минут пролежала без сознания на снегу, пока ее не увидела учительница.

"Восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из учительниц не растормошила ее, потом она отправила домой, не вызвав скорую. Полиция считает, что ребята ни в чем не виноваты и наказания ни им, ни родителям не будет и на учет их тоже не поставят. На нас было написано встречное заявление о том, что моя дочь сама била мальчиков", - рассказала мама школьницы в группе "Подслушано Копейск".

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области Накануне.RU сообщили, что по данному фату проводится проверка. "Разбираемся во всех обстоятельствах произошедшего. Подростки установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе и в отношении родителей", - рассказали в пресс-службе.

Теги: ребенок, школа, дети, полиция,



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