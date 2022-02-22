22 Февраля 2022
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Александр Гетманчук назначен новым председателем Счетной палаты Екатеринбурга

Недавно назначенный управляющим Южным управленческим округом Александр Гетманчук стал новым председателем Счетной палаты Екатеринбурга. Решение было единогласно принято на сегодняшнем заседании гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении Гетманчук заявил, что в случае принятия его кандидатуры на пост председателя, сегодня же будет подписан указ о прекращении его полномочий в качестве управляющего округом. Также во время заседания было отмечено, что опыт нового председателя в прокуратуре пригодится в счетной палате города.

Александру Гетманчуку 37 лет. Родился в Свердловской области в Серове, окончил школу с медалью, после чего приехал в Екатеринбург за получением высшего образования. Окончил уральскую академию государственной службы, имеет два высших образования в области юриспруденции и национальной экономики. На пятом курсе поступил на службу в органы прокуратуры: начал путь с должности помощника прокурора Чкаловского района Екатеринбурга, затем перешел на службу в аппарат областной прокуратуры. Возглавлял управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Эту должность занимал до 30 июня 2021 года, после чего вышел в отставку.

Теги: Гетамнчук, счетная палата, председатель



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