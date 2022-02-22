Работы по созданию военного самолета Ил-112В приостановлены

В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК.

По его словам, работы приостановили до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, которая произошла в подмосковной Кубинке.

Также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Источник добавил, что решение о продолжении работ будет принимать госзаказчик по итогам расследования.

Военный транспортник разбился 17 августа прошлого года в ходе испытательного полета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крушению предшествовал пожар правого двигателя. Экипаж попытался зайти на посадку, совершив маневр поворота, но слишком маленькая высота и скорость не позволили это сделать – борт перевернулся и упал на землю. Погибли три члена экипажа.

В сентябре "Коммерсантъ" сообщил, что эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили причину крушения экспериментального транспортного самолета. Однако в Минпромторге заявили, что появившаяся в СМИ информация - лишь предположения источников, она не имеет ничего общего с официальными выводами.