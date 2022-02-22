В Челябинске откроют торговый комплекс, который строили к саммитам

Открытие торгово-развлекательного центра "Таганай" состоится 3 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится на улице Труда предпринимателем Алексеем Наговицыным, должен был стать основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. В 2018 году депутаты Законодательного собрания области одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю. Однако 19 июля 2019 года по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал Челябинск лишили права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС. В январе 2020 года стало известно, что конгресс-холл "Таганай-2020" станет торгово-развлекательным центром.

Объект планировали ввести в эксплуатацию 31 мая 2020 года, однако застройщик несколько раз переносил сроки, в том числе и из-за пандемии коронавируса.