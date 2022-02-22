22 Февраля 2022
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Работа Коллективных миротворческих сил ОДКБ по стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан (2022) | Фото: Минобороны РФ

Силы ОДКБ не могут быть введены в ДНР и ЛНР, – МИД Казахстана

Силы ОДКБ не могут быть введены в ЛНР и ДНР, поскольку это не позволяет сделать устав организации, сообщил журналистам вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Он также отметил, что Казахстан не собирается признавать независимость республик, как это сделала накануне Россия. "Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит [на повестке дня]", - цитирует министра ТАСС.

Теги: одкб, казахстан, лнр, днр, признание независимости



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