Силы ОДКБ не могут быть введены в ДНР и ЛНР, – МИД Казахстана

Силы ОДКБ не могут быть введены в ЛНР и ДНР, поскольку это не позволяет сделать устав организации, сообщил журналистам вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Он также отметил, что Казахстан не собирается признавать независимость республик, как это сделала накануне Россия. "Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит [на повестке дня]", - цитирует министра ТАСС.