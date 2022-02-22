От чиновников до спецназовцев: мошенники продолжают выманивать миллионы у уральцев

Свердловский Главк МВД предупредил уральцев о новых схемах IT-аферистов.

Читайте также: Свердловская полиция обратилась к мошенникам с призывом не обижать пенсионеров

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, среди пострадавших от мошенников есть достаточно много просвещенных людей с высшим образованием, занимающих порой самые высокие посты в обществе.

"Вот лишь несколько свежих примеров. Совсем недавно жулики облапошили женщину 1983 года рождения, занимающую пост директора строительной компании в Кировском районе Екатеринбурга. Ей сообщили от имени представителя крупного банка и сотрудника силовой структуры, что ее счет под угрозой, пригрозив ни в коем случае никому не сообщать о том, что ведется разбирательство. Дама и сама впоследствии не поверила, что лично взяла кредит и перечислила более двух миллионов рублей аферистам.

Точно таким же способом на крупную сумму обвели вокруг пальца высокопоставленного чиновника 1979 года рождения из министерства экономики. В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила женщина 1942 года рождения "пожертвовала" телефонным иродам 1 миллион 660 тысяч рублей. Гражданке сказали: чтобы не остаться без квартиры, ее срочно нужно продать, что пенсионерка тут же послушно и сделала. По такому же сценарию и на такую же сумму обманули екатеринбургского спецназовца 1989 года рождения", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, киберпреступники похитили свыше 18 миллионов рублей у чиновницы, работающей в министерстве природных ресурсов региона. Чтобы удовлетворить запросы мошенников, ей пришлось взять отгулы и кредит в банке, а также продать свое жилище.

"А вот жителю Нижнего Тагила, мирно отдыхавшему на своей даче в садовом товариществе "Надежда", неожиданно захотелось "клубнички". В сети Интернет он нашел нужный номер телефона и попросил жрицу любви прибыть на указанный адрес. Оказалось, что девушка готова приехать, но только по стопроцентной предоплате. Тагильчанин быстро перевел нужную сумму на указанный счет и стал ждать путану, не зная, что под ее видом скрывалась обычная мошенница. Вскоре она сама перезвонила страстному клиенту и сообщила, что деньги не получила, сославшись на сбой банковской системы, в связи с чем попросила назвать ей реквизиты карты мужчины, пообещав, что сама все сделает. Тот выполнил ее просьбу и, таким образом, остался и без денег, и без сексуальных утех, о чем и пожаловался в соответствующем заявлении в полицию с просьбой найти и наказать коварную "ночную бабочку", - резюмировал Валерий Горелых.

Он добавил, что с декабря 2021 года и по сегодняшний день следственными подразделениями свердловского гарнизона полиции уже возбуждено и расследуется 986 уголовных дел по фактам преступлений в сфере IT-технологий. Полковник Горелых призвал не брать трубку, если номер входящего начинается с "495", "499", "800" или "900", а при необходимости самим перезвонить нужному абоненту.

"А если все-таки трубку взяли и поняли, что с вами общаются сомнительные граждане, немедленно прекратите диалог, чем обезопасите себя. Запомните этот элементарный совет полиции и поделитесь им со своими родными, близкими и знакомыми всех возрастов", - заключил представитель МВД.