Договоры РФ с ДНР и ЛНР предполагают совместную охрану границ Донбасса – соглашения
Охрана государственных границ Донецкой и Луганской народных республик будет осуществляться совместными усилиями сторон.
Как сказано в текстах соглашения республик с Россией, соглашения предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств.
Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением, сообщает ТАСС.
Напомним, Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе. Таким образом, военные России отправятся в ДНР и ЛНР.