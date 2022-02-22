Договоры РФ с ДНР и ЛНР предполагают совместную охрану границ Донбасса – соглашения

Охрана государственных границ Донецкой и Луганской народных республик будет осуществляться совместными усилиями сторон.

Как сказано в текстах соглашения республик с Россией, соглашения предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств.

Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением, сообщает ТАСС.

Напомним, Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе. Таким образом, военные России отправятся в ДНР и ЛНР.