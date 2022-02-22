МГИМО МИД РФ: рынки отреагируют на признание Россией ДНР и ЛНР негативно

Финансовые рынки негативно отреагируют на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев, продолжится тенденция к падению рубля. "Рынки будут падать в ближайшее время", — сказал эксперт.

Также, по его словам, в ближайшее время Запад введет против России санкции. "В Конгрессе, скорее всего, пройдет один из законопроектов по санкциям, Байден подпишет указ по санкциям. В Великобритании правовые механизмы уже созданы, они их будут применять. Скорее всего, не за горами решение Совета ЕС", — сообщил Тимофеев.

Он считает, что в случае обострения военных действий с участием российских военных речь пойдет о радикальных ограничениях, в том числе в отношении банковского сектора России и других критически важных секторов.

Не исключено, что последствия санкций для российской экономики могут быть чувствительнее, чем в 2014 году, когда политические факторы совпали с падением цен на нефть, сообщает ТАСС.

Напомним, 21 февраля на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР фондовый рынок России показал наибольшее падение впервые со времен Крымской весны. Индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5%. Курс рубля 22 февраля 2022 года упал относительно доллара на 2,4%. Капитализация трех крупнейших компаний – "Газпрома", "Роснефти" и Сбербанка за день упала почти на 3 трлн руб.