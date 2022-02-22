Банк России попросили смягчить лимиты на выдачу потребкредитов

Кредитные учреждения России попросили смягчить лимиты на выдачу потребительских займов, установив их на одном уровне с МФО.

Об этом говорится в письме Нацсовета финрынка в адрес Центробанка РФ. С лета 2022 года регулятор намеревается ввести ограничения на выдачу кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, а также займов наличными сроком свыше пяти лет.

Как говорят в банках, разные условия для разных игроков рынка спровоцируют переток заемщиков в МФО и "серый" сектор. Как ожидается, это ухудшит закредитованность населения и снизит привлекательность условий для клиентов.

В ЦБ России пообещали, что при необходимости примут меры, чтобы избежать регулятивного арбитража, пишут "Известия".

Напомним, Центральный Банк России счел вполне положительным опыт ипотечных каникул и готов распространить практику на все виды потребкредитов. Регулятор считает, что такие каникулы должны предоставляться на срок до полугода вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали.