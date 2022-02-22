В России ЖКУ могут подорожать из-за новых правил

Общественники указали на возможный рост платы за жилищно-коммунальные услуги в России.

Изменения предполагает постановление кабмина РФ от 3 февраля 2022 года, которое начнет действовать с 1 сентября. Из документа следует, что плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как в настоящее время.

Об этом следует из письма НП "ЖКХ Контрол" в Минстрой. Сегодня плата за этот вид услуг ограничена нормативом и управляющие компании доплачивают ресурсникам из своей прибыли или становятся должниками.

Как сообщили в Российской ассоциации водоканалов, там недополучают сегодня до 83% от управляющих компаний. В Минстрое заявили, что проинформируют россиян о новых правилах, пишут "Известия".

Напомним, введение в России платы за выбросы парниковых газов больше всего скажется на стоимости коммунальных услуг.

Об этом говорится в анализе Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Ожидается, что стоимость тепловой энергии увеличится на 15,6%, электрической – на 4,9%. При этом природный газ подорожает на 2,1%.