В России ЖКУ могут подорожать из-за новых правил

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

В России ЖКУ могут подорожать из-за новых правил

Общественники указали на возможный рост платы за жилищно-коммунальные услуги в России.

Изменения предполагает постановление кабмина РФ от 3 февраля 2022 года, которое начнет действовать с 1 сентября. Из документа следует, что плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как в настоящее время.

Об этом следует из письма НП "ЖКХ Контрол" в Минстрой. Сегодня плата за этот вид услуг ограничена нормативом и управляющие компании доплачивают ресурсникам из своей прибыли или становятся должниками.

Как сообщили в Российской ассоциации водоканалов, там недополучают сегодня до 83% от управляющих компаний. В Минстрое заявили, что проинформируют россиян о новых правилах, пишут "Известия".

Напомним, введение в России платы за выбросы парниковых газов больше всего скажется на стоимости коммунальных услуг.

Об этом говорится в анализе Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Ожидается, что стоимость тепловой энергии увеличится на 15,6%, электрической – на 4,9%. При этом природный газ подорожает на 2,1%.

Теги: ЖКУ, ЖКХ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2022 01:18 Мск РСПП хочет пересчитать акцизы и энергоплатежи в углеродные единицы
Ранее 24.12.2021 03:00 Мск РАН спрогнозировала стоимость "коммуналки" после введения платы за выбросы
Ранее 23.12.2021 04:05 Мск Российский бизнес предложил не вводить квоты на выбросы парниковых газов
Ранее 07.12.2021 02:00 Мск ИПЕМ: декарбонизация электроэнергетики России обойдется в 14–24 трлн рублей
Ранее 30.11.2021 02:08 Мск "ВТБ капитал" подсчитал цену декарбонизации для России
Ранее 29.10.2021 11:42 Мск "Зеленая энергетика" - это новая вера и идеология, - депутат Госдумы


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4313

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети