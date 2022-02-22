Россияне стали тратит средства маткапитала на текущее потребление

Высокая инфляция и другие последствия кризиса, который случился из-за эпидемии коронавируса, привели к росту в 2,2 раза количества заявлений от нуждающихся семей россиян на "обналичивание" средств материнского (семейного) капитала (МСК).

В 2020 году за ежемесячной выплатой в размере регионального детского прожиточного минимума обратились 134,3 тыс. граждан, В 2021 году это показатель составил 295,2 тыс., или 42% от всех заявлений на эту меру соцподдержки.

Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты по исполнению бюджета Пенсионного фонда России в прошлом году. По словам специалистов, рост спроса на использование средств маткапитала на текущие нужды связан с высокой инфляцией, которая значительно повысила расходы семей с детьми. Как следствие, им пришлось прибегнуть к этому механизму соцподдержки.

В Минтруде заявили, что рост числа заявлений связан с изменением в разгар эпидемии COVID-19 критериев нуждаемости, а также тем, что в 2020 году выплаты уже подавшим заявления ранее продлевались автоматически, пишут "Известия".

Напомним, в 2022 году российские аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей "борщевого набора". В Министерстве сельского хозяйства РФ спрогнозировали расширение посевных площадей под них: под картофель — почти на 7%, под капусту, лук, свеклу и другие — на 8%.