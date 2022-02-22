В Евросоюзе заявили о введении санкций против причастных к признанию ДНР и ЛНР

Евросоюз осудил признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

О введении санкций заявили председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

"Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту",— говорится в совместном обращении.

Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также обещают отреагировать "единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной", пишет "Коммерсант".

Напомним, российский президент Владимир Путин решил признать ДНР и ЛНР. Об этом он объявил в обращении к россиянам и попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками. Соседское же государство он назвал "Украиной имени Владимира Ильича Ленина — он ее автор и архитектор". Путин убежден, что Киев не собирается исполнять Минские соглашения.

Между тем, вопрос Донбасса тесно связан с вопросами глобальной безопасности в мире и в Европе в частности. И если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут.