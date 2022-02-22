22 Февраля 2022
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Общество В России
такси (2016) | Фото:https://karinamantik.wordpress.com

Китайский сервис такси Didi сворачивает свой бизнес в России

Китайский агрегатор такси Didi, принадлежащий компании Didi Chuxing, прекратит работу в России и Казахстане.

Это произойдет с 4 марта 2022 года. По словам представителей сервиса, о принятом решении уже проинформированы водители и партнеры агрегатора. Ситуация связана с невозможностью "обеспечить наилучшие результаты" работы в РФ и Казахстане из-за меняющихся рыночных условий и "других вызовов".

Компания намерена фокусировать усилия и наращивать инвестиции для развития сервиса в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско–Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, пишут "Ведомости".

В России Didi присутствует с августа 2020 года, работа началась с Казани. Сейчас сервис доступен в 38 городах страны

Напомним, главных агрегаторов такси в России подозревают в ценовом сговоре.

Теги: такси, Didi



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