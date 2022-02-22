Путин вводит российские войска в Донбасс

21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о суверенитете республик Донбасса, в результате чего были подписаны соответствующие указы.

В документах признаются ДНР и ЛНР. Также из указов следует, что Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе.

Как сообщил в своём Telegram-канале военкор Семён Пегов, таким образом военные России отправятся в ДНР и ЛНР.

Напомним, о признании Путин объявил в обращении к россиянам и попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками. Киевские власти он призвал прекратить боевые действия.