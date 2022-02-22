Режиссер Кустурица станет главным режиссером театра Российской Армии

Сербский режиссер Эмир Кустурица согласился на предложение главы Минобороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА).

Как сообщила пресс-секретарь военного ведомства России Россияна Марковская, режиссер считает это "большой честью". "В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", — рассказал кинодеятель.

Кустурица выразил надежду, что его работа в театре будет успешной, сообщают "Ведомости".