22 Февраля 2022
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Политика В России
Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Фондовый рынок России показал наибольшее падение впервые со времен Крымской весны

21 февраля стало для фондового рынка Россией катастрофой – произошел сильнейший обвал со времен начала Крымской весны.

На фоне обострения ситуации вокруг Донбасса индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов, его долларовый аналог РТС упал на 13,2% (1207 пунктов). Обвал по итогам одного дня сравнима с 3 марта 2014 года, когда было объявлено о проведении референдума за присоединение Крыма и Севастополя. Тогда индекс Мосбиржи упал на 10,79%.

Курс рубля 22 февраля 2022 года упал относительно доллара на 2,4% (около 2 руб.): американская валюта стоит дороже 79 руб., евро - на 2,6% дороже (+2,3 руб.) и торгуется по 89,8 руб.

Среди голубых фишек падали бумаги "Роснефти", "Сбербанка", "Новатэка", "Яндекса" и "Алросы". В лидерах падения также бумаги VK и ВТБ, которые рухнули на 18 и 17,2% соответственно.

Капитализация трех крупнейших компаний – "Газпрома", "Роснефти" и Сбербанка за день упала почти на 3 трлн руб. Из-за возросшей волатильности на рынках Министерство финансов России отменилр запланированные на 22 февраля аукционы по размещению облигаций федерального займа.

Как сообщила руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых, санкции против банков становятся более реалистичным сценарием. Это запустило новую волну распродаж.

По словам аналитиков, ситуация с ДНР и ЛНР расширяет вероятность немедленных санкций. На фоне обострения ситуации индекс Мосбиржи может откатиться в зону 2800–3000 пунктов, сообщают "Ведомости".

Напомним, президент России Владимир Путин решил признать ДНР и ЛНР. Об этом он объявил в обращении к россиянам и попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками. Киевские власти он призвал прекратить боевые действия.

Теги: фондовый рынок, биржа, Мосбиржа



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Ранее 21.02.2022 22:37 Мск Путин объявил о признании ДНР и ЛНР


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