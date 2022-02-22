Путин рассказал, что ему ответил Клинтон в ответ на предложение принять Россию в НАТО

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что интересовался мнением президента США Билла Клинтона о вхождении нашей страны в НАТО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Скажу впервые: в 2000 г. во время визита в Москву уходившего тогда президента США Билла Клинтона я спросил, как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Реакция была весьма сдержанной. Потом Америка поддержала террористов на Северном Кавказе, вышла из договоров ПРО. Не хотите видеть в нас друга, но зачем же делать из нас врага?", - сказал Путин.

Президент отметил, что большая Россия США не нужна.