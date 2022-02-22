22 Февраля 2022
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киев (2011) | Фото: Накануне.ru

"Украину имени Владимира Ленина" создали большевики, - Путин

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам, рассказал, что Украину создали большевики, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Президент кратко напомнил историю, сказав, что "жители юго-запада называли себя русскими и православными".

"Современная Украина была полностью создана большевисткой Россией, этот процесс начался сразу после революции 1917 г. Ленин и его соратники делали это грубо по отношению к самой России, отделяя от неё части. Накануне и после ВОВ Иосиф Сталин передал Украине территории, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. В 1954 г. Никита Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и передал его Украине", - сказал Путин.

Он напомнил также историю первых лет СССР, при создании которого определялось "право субъектов на выход из страны".

"Зачем надо было делать щедрые подарки, о которых националисты и мечтать не могли, да ещё и наделять субъекты правом на выход из страны? Большевикам после революции надо было любой ценой удержаться у власти", - сказал Путин, напомнив, в частности, о Брестском мире.

События прошлого не изменить, но сказать о них надо прямо.

"Соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в базу государственности. В результате большевистской политик и возникла страна, которую сейчас можно назвать Украиной имени Владимира Ленина, включая директивы по Донбассу, который "втиснули" в состав Украины. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает", - сказал Путин.

Он уточнил, что никаких суверенных прав у союзных республик не было, а Сталин реализовал не ленинские, а собственные идеи государственного устройства.

"Бацилла национализма никуда не делась, а заложенная мина – право выхода из СССР – ждала своего часа. В середине 1980-ых национальный вопрос всё более обострялся. Но руководство КПСС вместо принятия адекватных мер ограничилось словоблудием о восстановлении ленинского тезиса о самоопределении. Никто не думал о трагических последствиях", - сказал Путин.

В сентябре 1989 г. на пленуме ЦК КПСС принят документ о национальной политике партии, сказал президент, процитировав несколько статей документа.

"Зачем в тех и без того сложных условиях надо было ещё больше "раскачивать" страну?", - сказал Путин.

Русский народ, отметил Путин, признал новый миропорядок.

"Наша страна поддержала Украину, хотя сама была в тяжёлом положении. Общая выгода бюджета Украины в 1991-2013 гг. – $250 млрд", - сказал Путин, напомнив, что Россия после распада Советского союза погасила все долги государства, однако в ответ не получила никакие зарубежные активы СССР.

Теги: Владимир Путин, Владимир Ленин, Украина



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