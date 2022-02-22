Путин пообещал "найти и покарать" виновников трагедии в Доме профсоюзов Одессы

Президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам высказался о трагедии в Доме профсоюзов Одессы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, "мы сделаем все чтобы найти организаторов случившегося и покарать".

Президент РФ считает, что Майдан не приблизил Украину к демократии, ситуация зашла в тупик, страна погрузилась в пучину гражданской войны, сотни тысяч украинцев уехали в другие страны в поисках работы.