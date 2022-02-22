22 Февраля 2022
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Stopfaschington-3, Одесса, дом профсоюзов (2015) | Фото: Накануне.RU

Путин пообещал "найти и покарать" виновников трагедии в Доме профсоюзов Одессы

Президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам высказался о трагедии в Доме профсоюзов Одессы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, "мы сделаем все чтобы найти организаторов случившегося и покарать".

Президент РФ считает, что Майдан не приблизил Украину к демократии, ситуация зашла в тупик, страна погрузилась в пучину гражданской войны, сотни тысяч украинцев уехали в другие страны в поисках работы.

Теги: Владимир Путин, Дом профсоюзов



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