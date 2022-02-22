Путин объявил о признании ДНР и ЛНР

Владимир Путин решил признать ДНР и ЛНР. Об этом он объявил в обращении и попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. От киевских властей он призвал прекратить боевые действия.

"Современная Украина была создана Россией, точнее, коммунистической, большевистской Россией", - сказал он.

Путин не понимает, зачем надо было "с барского плеча" делать такие "подарки, о которых националисты и не мечтали, да еще и наделяли правом выхода из состава государства". Он пожурил большевиков за "желание любой ценой удержаться у власти".

Соседское же государство он назвал "Украиной имени Владимира Ильича Ленина - он ее автор и архитектор".

"Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это устраивает. Мы готовы показать Украине, что такое настоящая декоммунизация", - добавил он.

Путин посетовал, что Россия взяла на себя выплату всего советского долга, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества. Кроме того, Украина занималась "банальным воровством газа".

Обнищание же населения он связал с тем, что на Украине "промотали и растащили по карманам приданое".

Также он отметил, что вхождение Украины в НАТО - "фактически вопрос предрешенный", а высокоточное оружие в будущем позволит поражать пространство России вплоть до Волгограда.

Ранее прошло расширенное заседание Совбеза РФ. Путин отметил, что Россия изначально делала все, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путём, киевские власти дважды провели карательные операции, а сейчас обострение происходит в третий раз.

Путин убежден, что Киев не собирается исполнять Минские соглашения. Между тем, вопрос Донбасса тесно связан с вопросами глобальной безопасности в мире и в Европе в частности. И если Украина вступит в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут.

Также президент РФ посетовал, что США легко отказываются от любых договоренностей и документов, которые подписывают.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на Донбассе у 90% жителей нет воды, у 2/3 жителей Луганска отключен газ. А планы Украины вернуть статус ядерной страны опасны.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Украине территории ДНР и ЛНР не нужны, и минские соглашения украинцами выполняться не будут. По его словам, на территории ДНР и ЛНР живут около 800 тыс. человек, получивших граждан РФ, этот факт игнорировать нельзя.

Глава МВД Владимир Колокольцев призвывал признать Донецкую и Луганскую области в границах, которые были "до оккупации".

Ранее сегодня главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о признании. Этому предшествовали заявления российских властей об уничтожении украинским снарядом пограничного пункта в Ростовской области и попытке прорыва украинской ДРГ через границу. А в конце прошлой неделе началась эвакуация жителей территорий, подконтрольных ДНР и ЛНР. Власти ДНР заявили о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек. По данным на утро понедельника, российскую границу со стороны ДНР и ЛНР пересекли около 61 тысячи человек.

19 января группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту с просьбой о признании ДНР и ЛНР. Парламентарии посчитали, что этот шаг защитит их жителей от внешних угроз и реализации политики геноцида. Другой проект подготовили первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров (оба из "Единой России"), но они предложили провести консультации с МИДом. 15 февраля нижняя палата российского парламента проголосовала за немедленное обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР. Проект коммунистов набрал 351 голос, а инициатива "Единой России" — 310.

До сих пор единственным государством, признавшим независимость обеих республик, была Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание.