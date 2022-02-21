В Адыгее полицейские попытались украсть банкомат, но не смогли вынести его из магазина

Двоим сотрудникам одного из районных отделов МВД по Адыгее предъявлено обвинение в попытке украсть банкомат, сообщили Накануне.RU в республиканском управлении СКР.

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По версии следствия, ранним утром 12 февраля злоумышленники прибыли на "Газели", оборудованном лебёдкой, к магазину "Магнит Косметик" в ауле Хакуринохабль. Используя заранее приготовленный кусок металлической арматуры, налётчики разбили стекло магазина, обмотали тросом лебёдки корпус установленного в магазине банкомата и попытались его вытащить. Банкомат упёрся в стойки дверной коробки и окна, сработала сигнализация магазина и самого банкомата. Визитёры отцепили лебёдку от банкомата и скрылись на автомобиле, который в последующем сожгли на территории Шовгеновского района.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение. Причастность сотрудников полиции к преступлению установлена по результатам совместной работы службы собственной безопасности и управления уголовного розыска республиканского управления МВД. Полицейские арестованы.