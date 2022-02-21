21 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
Полынья, утонул трактор, Ирбит (2022) | Фото: Валерий Горелых

В Свердловской области провалился под лёд трактор, погиб водитель

В Ирбите, в районе слияния рек Ница и Арай, ушли под лед трактор Т-40 и его водитель. Сотрудники полиции территориального ОВД совместно со спасателями устанавливают обстоятельства происшествия, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Инцидент произошел вечером 19 февраля. По предварительным данным, 53-летний водитель трактора буксировал металлическую конструкцию. В процессе движения лёд не выдержал нагрузки. Сначала задняя часть трактора, а затем и передняя провалились. Водитель пытался спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль газа, но в считанные секунды они утонули. Тело найти пока не удалось. Для его поиска вызывалось пять водолазов из Каменска-Уральского", - отметил полковник Горелых.

В эпицентре ЧП – сильное течение, это усложняет поисковые мероприятия спасателей.

"Не исключено, что работы могут перенести на более поздний срок. Частная компания привлекла тракториста, чтобы расчистить дорогу для вывоза металлических частей после демонтажа водонапорной башни. Глубина в районе места происшествия достаточно большая. Провалившийся трактор из воды не виден. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное решение", - резюмировал Валерий Горелых.

По его данным, местные жители вызвали "УАЗ" для оказания помощи тонувшему трактору, но он ушёл под воду до прибытия подмоги.

Полынья, утонул трактор, Ирбит(2022)|Фото: Валерий Горелых

Теги: Трактор, водитель, Ирбит, Ница, Арай



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