В Прикамье столкнулись грузовик и легковушка, четверо погибли

Смертельная авария произошла сегодня ночью на трассе Соликамск – Красновишерск, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Пермскому краю.

В 2.30 в сторону Соликамска ехал "ВАЗ-21110". По предварительным данным, на 20 км трассы при выполнении обгона водитель не справился с управлением. "ВАЗ" врезался в грузовик "МАЗ". Водитель "ВАЗа" и трое его пассажиров погибли на месте. Пассажирка легкового автомобиля тяжёлыми травмами госпитализирована в больницу.

Проводится проверка ситуации.