Подростки, напавшие на мать и дочь в Екатеринбурге, могут быть причастны к другим преступлениям

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что подростки, напавшие на двух женщин в Екатеринбурге, могут быть причастны к совершению ряда аналогичных преступлений и других противоправных действий, сообщили Накануне.RU в СКР.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому установить личность гражданина, сообщившего эту информацию. Кроме того, руководитель СК дал указание проверить все сведения, озвученные в СМИ, о преступной деятельности обвиняемых и при наличии достаточных оснований дать другим противоправным действиям правовую оценку.

Напомним, что после инцидента 11 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что разберется с мигрантским "беспределом". 17 февраля глава региона поручил проанализировать все аналогичные случаи, связаться со всеми пострадавшими, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору глава поручил встретиться со всеми диаспорами южан и предупредить о жестком пресечении таких вопросов. За это время специалистам также было поручено проанализировать правомерность нахождение данных подростков и их семей на территории РФ и Свердловской области.

"Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложите мне лично", - заявил губернатор.

Арестованы только двое из пяти подростков, участвовавших в нападении на екатеринбурженок. Результатом диалога с диаспорами стали решения по проведению среди подрастающего поколения воспитательных бесед.