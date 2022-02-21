Молчание Беглова по теме QR-сопротивления разозлило Москву – обозреватель Мухин

Непродуманная политика противодействию коронавирусу породила QR-сопротивление в Петербурге, и сильно ударила по рейтингу губернатора Александра Беглова - предприниматели возмущались двойными ограничениями при отсутствии полноценной помощи, а их клиенты – невозможностью вести нормальную жизнь без всяких гарантий, что ограничения помогают.

Но в течение трех недель с момента старта движения «против проверки QR-кодов» губернатор Северной столицы хранил молчание, будто бы не замечал, что порядка 200 заведений просто наплевали на его запреты и запреты Смольного. Лишь почти месяц спустя Беглов сподобился на заявление, но все, на что его хватило, это «писки» об окружающих его врагах, которые мешают ему работать.

Журналист и политический обозреватель Антон Мухин задался вопросом, почему реакции не было так долго.

«Что он делал первые три недели, почему он не реагировал, почему он позволял публично плевать на себя, на весь свой Смольный, на всех своих правоохранителей, вообще на всех?» - спросил Мухин.

Антон Мухин предположил, что такое поведение градоначальника, позволившего пренебречь властью, разозлило федеральный центр, по крайней мере – должно было. Потенциально это очень плохо для Беглова, полагает он.

«Если Кремль может что-то разозлить в нем, то это вот такое вот - то, что он позволил так публично пренебрегать властью. И все остальные теперь увидели, что в Петербурге можно делать что хочешь, ничего тебе за это не будет. По крайней мере, пока они не проснутся. Странно ли это? Конечно, это очень плохо для Беглова», - добавил Мухин.

Ресторатор Александр Коновалов, публично отказался требовать со своих посетителей QR-код в начале января. Вскоре к нему присоединились другие заведения – всего около двухсот. Смольный пытался бороться с нарушителями рейдами и арестами имущества. Но лишь три недели спустя после того, как Коновалов назвал себя «политическим врагом» Александра Беглова, бизнесмена задержали под предлогом посредничества во взятке.