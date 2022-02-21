21 Февраля 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Владимир Путин (2022) | Фото: www.vesti.ru

Члены Совбеза высказались за признание ДНР и ЛНР

Участники расширенного заседания Совета безопасности РФ единодушно высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР. Владимир Путин, выслушав всех участников, заявил, что решение будет принято в течение дня.

Ранее сегодня главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о признании. Этому предшествовали заявления российских властей об уничтожении украинским снарядом пограничного пункта в Ростовской области и попытке прорыва украинской ДРГ через границу.

15 февраля нижняя палата российского парламента проголосовала за обращение к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР.

До сих пор единственным государством, признавшим независимость обеих республик, была Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание.

Теги: ДНР, ЛНР



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