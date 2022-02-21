Бойко призвал украинские власти выполнить Минские соглашения

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко на заседании Согласительного совета Рады заявил, что власти обязаны выполнить Минские соглашения и принести наконец мир в страну. Или Рада должна уйти.

"Существует только одна трактовка "Минска-2", и Верховная рада должна выполнить ту часть соглашений, которая зависит от нее. Это наша обязанность перед избирателями, которым мы обещали остановить войну. Парламент должен выполнить историческую миссию – принести мир Украине. Или уйти, если он не в состоянии этого сделать", – призвал Бойко.

Он сослался на то, что сами власти неоднократно подчеркивали: Минские соглашения - единственный путь разрешения конфликта.

12 февраля партия призвала президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку. Зеленский же на прошлой неделе заявил, что Минские соглашения "составлены бездарно" и невыгодно для Украины, а потому он не собирается их выполнять. В крайнем случае власти могут пойти на референдум по соглашениям, если все остальные инструменты будут исчерпаны. Однако результат заранее известен, так как большинство украинцев их не поддерживают.