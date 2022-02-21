21 Февраля 2022
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башня РМК (2019) | Фото: Накануне.RU

РМК нарастила производство меди, золота и цинка

Группа "Русская медная компания" подвела итоги производства за 2021 год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, за отчетный период выпуск меди в товарной продукции увеличился на 28% к результатам 2020 года и достиг 386 тысяч тонн. Производство золота увеличилось на 33% – до 4,9 тонн, цинка на 2% – до 109 тысяч тонн.

"Положительную динамику показателей производства Группы РМК в 2021 году обеспечила собственная стабильная минерально-сырьевая база, а также расширение перерабатывающих мощностей компании", - отметил президент РМК Всеволод Левин.

Русская медная компания входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в республике Казахстан.

иннопром, стенд РМК(2017)|Фото: Накануне.RU

В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Предприятия Группы РМК способны ежегодно выпускать 390 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте. На них занято более 25 тысяч штатных сотрудников и работников подрядных организаций.

Теги: РМК, производство, итоги



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