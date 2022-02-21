Пятеро украинских диверсантов уничтожены при попытке нарушить российскую границу

Пятеро украинских диверсантов были уничтожены в Ростовской области при попытке нарушить российскую границу, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для экстренной эвакуации диверсионно-разведывательной группы на территорию РФ вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Техника также была уничтожена.

Российские военные и пограничники в результате боестолкновения не пострадали, передает РИА Новости.

Ранее сегодня выпущенный с Украины снаряд полностью разрушил пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Пункт находится в селе Щербаково, в 150 метрах от российско-украинской границы. Пострадавших нет.