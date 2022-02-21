В Свердловскую область поступило 5 млрд рублей для создания студенческого кампуса в УрФУ

Сразу четыре крупные компании согласились вложиться в строительство нового студенческого корпуса УрФУ. 5 млрд рублей предоставят ЕВРАЗ, УГМК, лично глава РМК Игорь Алтушкин и его компания, а также ТМК. С председателем совета директоров последнего Дмитрием Пумпянским сегодня было подписано соответствующее соглашение.

"Новый кампус - это пять суперсовременных общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с беговыми дорожками. А еще - корпуса для институтов УрФУ и СУНЦа с коворкингами, аудиториями-трансформерами и конференц-залами, учебными и научными лабораториями. Пользоваться этим смогут одновременно 7700 человек. Я очень горжусь этим проектом! Мне кажется, получится круто, даже немного завидую студентам. В мое время такого не было", - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Напомним, что архитекторы бюро "Гордеев — Демидов" еще в 2021 году представили общественности проект студенческого корпуса вуза, где сейчас разворачивается строительство Деревни Универсиады-2023. Согласно ему, современный учебный блок студенческого кампуса будет включать в себя три части: два корпуса УрФУ по 57,7 тыс. кв.м. и корпус СУНЦа со своими общежитиями на 55 тыс. кв.м. Кампус спроектирован на основе идеи внедрения системы открытого образования, при которой для обучения будут задействованы все пространства университета.