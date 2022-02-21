В Иваново подростки задержаны за серию ложных сообщений о минировании школ

В Иваново ложные сообщения о минировании школ распространяли 13-летние подростки.

Как сообщили в региональном главке МВД, с января по февраль на электронный почтовый ящик городской администрации поступали письма с террористическими угрозами в городских школах. По фактам лжеминирований возбудили три уголовных дела.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму выяснили, что сообщения распространяли несовершеннолетние.

С подростками и их родителями работают следователи, выясняется мотив совершения преступлений.

Ранее в Екатеринбурге полиция и ФСБ нашли виновника "минирования" части школ города. Выяснилось, что лжеминером оказался 14-летний подросток, ученик девятого класса одной из гимназий Ленинского района. В ФСБ сообщили, что задержанный юноша был участником одного из тематических сетевых сообществ в интернет-мессенджере. В группе обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований.