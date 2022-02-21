21 Февраля 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

Власти Ямала отменили требование о переводе половины сотрудников на "удаленку"

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа сняли требование о переводе не менее 50% сотрудников на удаленную работу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

При этом запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 31 марта.

Проведение спортивных мероприятий, мероприятий департамента молодежной политики и туризма округа, мероприятий, проводимых учреждениями культуры, в том числе допобразования в сфере культуры, кинотеатрами допускается только при условии, что зал будет заполнен лишь наполовину, а зрители будут в масках.

"При посещении ряда мероприятий и учреждений сохраняется требование о наличии документа или QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР на коронавирус и справки о медотводе", - говорится в сообщении.

Теги: дистанционная работа, удаленка, ограничения



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