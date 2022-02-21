Русло реки Исеть выпрямят для благоустройства ЦПКиО

Власти Екатеринбурга запланировали выпрямление русла реки Исеть вблизи парка им. Маяковского (ЦПКиО). Исходя из информации в документах, опубликованных на сайте мэрии, спрямление реки будет осуществляться на участке от улицы Щорса до переулка Базовый.

В планах работы: укрепление берега и его защита от размыва, организация велосипедных и пешеходных дорожек до 3 и 6 метров соответственно, а также сохранение зеленых насаждений в самом парке.

"Согласно принятому проектному решению, прокладка оси русла реки Исеть максимально приближена к существующему положению водного объекта. Русло реки проходит по равнинной местности с общим уклоном в сторону переулка Базового. Ориентировочная протяженность проектируемого участка реки составляет 1 329 м", - говорится в документе.

В этом году стартует первый этап работ - благоустройство берега Исети от Щорса до ЦПКиО. Второй этап также стартует в 2022 году и предусматривает благоустройство уже правого берега - от Щорса до улицы Циолковского. Работы планируется завершить в 2023 году. Благоустройство обеих сторон берега от Циолковского до Базового запланировано на третий этап, который хотят завершить в 2025 году.

На данный момент проект планировки проходит общественные обсуждения. Предложить свои варианты или замечания касательно проекта можно на сайте администрации до 18 марта.