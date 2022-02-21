Мэрия Златоуста отказалась от строительства крематория
В Златоусте не будут строить крематорий рядом с поселком Центральный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
Такое решение жителям озвучили в ходе публичных слушаний. По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Златоуста Светланы Арсентьевой, строительства крематория не предусмотрено. Проектировщик выступал с таким предложением, но оно было отклонено.
Против строительства были жители города. Они считали, что этот объект ухудшит экологическую обстановку.