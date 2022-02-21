Валиева впервые высказалась об Олимпиаде и своем тренерском штабе

15-летняя фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине, впервые прокомментировала происходившее с ней. После начала расследования и арбитражного разбирательства спортсменка не общалась с журналистами.

Валиева написала пост в Instagram, в котором высказалась о своем тренерском штабе.

"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну [Тутберидзе], Сергея Викторовича [Дудакова], Даниила Марковича [Глейхенгауза]. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной", - написала спортсменка.

Напомним, в командном турнире Валиева помогла российской сборной добыть "золото" (но оно может быть "отобрано" у команды по результатам допингового расследования и суда), в личном первенстве фигуристка заняла четвертое место, "завалив" произвольную программу.