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Политика Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Свердловские коммунисты обжаловали решение суда по иску против МОБ региона

Свердловские коммунисты, как и обещали, обжаловали решение суда по иску против министерства общественной безопасности региона.
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Напомним, 7 февраля в КПРФ направили уведомление о проведении праздничного митинга в честь 23 февраля, но получили отказ от МОБ со ссылкой на пандемию. В партии отметили, что уже третий год им запрещают проводить митинги из-за коронавируса, тогда как для других партий таких ограничений нет.

В итоге организатор мероприятия Виталий Ряписов подал исковое заявление в адрес министерства общественной безопасности Свердловской области. На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга встал на сторону министерства, подтвердив законность запрета на проведение митингов для КПРФ. Как отмечал глава свердловских коммунистов Александр Ивачев, доводы были "просто фееричные". Он обещал обжаловать этот вердикт.

Сегодня, 21 февраля, в суд поступила апелляционная жалоба. Как сообщается в электронной картотеке суда, ее подал Виталий Ряписов. Дата рассмотрения пока не назначена.

Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года МОБ Свердловской области отказало в проведении пикета в защиту Александра Ивачева, которого пытались через суд лишить мандата депутата заксобрания региона.

Теги: МОБ, иск, суд, КПРФ, апелляция



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