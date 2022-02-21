В ДНР заявили, что нуждаются в военной помощи России

21 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество ДНР и ЛНР
Донецк, Донецкая Народная Республика, ДНР (2015) | Фото: Накануне.RU

В ДНР заявили, что нуждаются в военной помощи России

ДНР и ЛР нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"В первую очередь все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная - тоже необходима, по разным направлениям",- сказал Басурин.

Ранее сегодня в результате обстрела Донецка была обесточена шахта им. Скочинского. Под землей находились 266 горняков, все они выведены на поверхность, пострадавших нет, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Также сообщается, что без воды в результате обстрелов ВСУ остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, более 50 социальных объектов, включая больницы.

В ДНР объявлена чрезвычайная ситуация в связи с остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения.

Кроме того, в результате обстрела поселка шахты Трудовская произошло отключение шести трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители 814 домов частного сектора.

Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область. В республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Теги: днр, басурин, военная помощь, россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4280

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети