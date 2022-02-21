В ДНР заявили, что нуждаются в военной помощи России

ДНР и ЛР нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"В первую очередь все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная - тоже необходима, по разным направлениям",- сказал Басурин.

Ранее сегодня в результате обстрела Донецка была обесточена шахта им. Скочинского. Под землей находились 266 горняков, все они выведены на поверхность, пострадавших нет, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Также сообщается, что без воды в результате обстрелов ВСУ остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, более 50 социальных объектов, включая больницы.

В ДНР объявлена чрезвычайная ситуация в связи с остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения.

Кроме того, в результате обстрела поселка шахты Трудовская произошло отключение шести трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители 814 домов частного сектора.

Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область. В республиках объявлена всеобщая мобилизация.